Хорватія відкриває туристичний сезон

Хорватія оголосила про початок туристичного сезону та відкрила перші 133 готелі та 65 кемпінгів. У червні відкриються майже всі готелі.

Влада країни планує прийняти рішення, які спростять і прискорять в’їзд туристів.

– Хороша епідеміологічна ситуація є основою для досягнення результатів в цьому році, і ми є одними з кращих у Європі в цьому плані. Ми повинні це максимально використати, – сказав директор Хорватської асоціації туризму Велько Остоїч.

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Національна рада з питань туризму сьогодні заявила про початок цільових рекламних кампаній на ключових ринках для залучення відпочиваючих.

Нагадаємо, Австрія має намір приймати туристів з країн зі сприятливою епідеміологічною ситуацією.

У країні зафіксовано 16 404 випадки коронавірусу. Від хвороби померли 633 людини. Одужати від коронавірусу змогла 14 951 особа.

Джерело: CroatiaWeek