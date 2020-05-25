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Коронавірус у Польщі: за добу не зафіксували жодної смерті

Станом на 25 травня кількість заражених Covid-19 у Польщі зросла до 21 440 осіб, з яких 996 осіб померли, а 9 276 вилікувалися.

За останню добу в Польщі не зареєстровано жодного летального випадку від коронавірусу.

Наразі у лікарнях перебувають 2 268 пацієнтів з коронавірусом, 78 259 людей – на домашньому карантині, 19 587 – під епідеміологічним наглядом.

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Загалом у Польщі вже провели понад 770 тис. тестів на виявлення коронавірусу.

Нагадаємо, Польща послабила карантин для сезонних робітників з України. Вони зможуть почати працювати відразу, без перебування на 14-денному карантині.

Джерело: МОЗ Польщі 

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