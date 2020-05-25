Радник Трампа порівняв реакцію Китаю на коронавірус з Чорнобилем

Радник з національної безпеки Білого дому Роберт О’Браєн порівняв реакцію Китаю на спалах коронавірусу з реакцією СРСР на катастрофу на ЧАЕС.

За його словами, обидва випадки влада спочатку намагалася приховати.

Водночас, О’Браєн посилався на художній мінісеріал 2019 року Чорнобиль, заснований на реальних подіях – про вибух ядерного реактора в 1986 році і його наслідки.

– Це був вірус, випущений Китаєм. Було приховування інформації, – сказав радник.

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На запитання журналіста, чи звинувачує він китайський уряд в цілому або місцевих чиновників у приховуванні, О’Браєн відповів:

– Неважливо, чи це були місцеві чиновники або комуністична партія Китаю, це було приховування, і врешті ми доберемося до суті.

Нагадаємо, Китай погодився провести міжнародне розслідування щодо виникнення коронавірусу, але за умови, що вчені не робитимуть політичного втручання.