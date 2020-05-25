США заборонили в’їзд в країну іноземцям, які побували з Бразилії за останні два тижні. Це зроблено з метою непоширення коронавірусної інфекції країною.

В опублікованому документі, який підписав Дональд Трамп, йдеться, що рішення ухвалили у зв’язку з несприятливою ситуацією довкола коронавірусу у Бразилії.

Тимчасова заборона на в’їзд до США стосується мешканців Бразилії та інших іноземців, які, відвідували цю країну протягом останніх 14 днів.

– Потенціал непомітної передачі вірусу інфікованими особами, які бажають в’їхати до США з Бразилії, загрожує безпеці нашої транспортної системи та інфраструктури, а також національній безпеці, і я вирішив, що це відповідає інтересам Сполучених Штатів, – заявив Трамп.

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Президент США додав, що вільна торгівля між США та Бразилією залишається економічним пріоритетом для Вашингтона.

Нагадаємо, статистика коронавірусу в світі 25 травня свідчить, що Бразилія вийшла на перше місце за кількістю хворих, обігнавши Росію.

Джерело: Білий дім