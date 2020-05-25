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Факти / Світ

Система охорони здоров’я дуже близька до межі – президент Чилі

Пандемія коронавірусу підштовхнула систему охорони здоров’я Чилі дуже близько до межі.

Про це повідомив президент Чилі Себастьян Піньєра.

– Ми усвідомлюємо той факт, що система охорони здоров’я перебуває під великим тиском, – сказав він.

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Столиця Сантьяго, яка знаходиться під строгим контролем, перебуває в центрі спалаху хвороби в країні.

– Ми дуже близькі до межі, тому що у нас дуже сильно зросли потреби і попит на медичну допомогу, а також на ліжка і відділення інтенсивної терапії, – сказав Піньєра на відкритті нової польової лікарні в столиці.

Нагадаємо, в Чилі зареєстровано майже 70 тис. випадків зараження вірусом, і більше 700 людей померли.

Фото: Dreamstime

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