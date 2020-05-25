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Факти / Світ

У Новій Зеландії стався землетрус під час виступу прем’єр-міністра

У понеділок, 25 травня, сильний землетрус потряс більшу частину Нової Зеландії, коли прем’єр-міністр Джасінда Ардерн з’явилася в прямому ефірі національного телебачення.

Ардерн брала участь в одному зі своїх регулярних виступів у парламенті вранці, але перервала інтерв’ю, щоб повідомити про землетрус.

– У нас тут просто невеликий землетрус, цілком пристойна тряска, – сказала вона.

Землетрус силою 5,7 бала стався близько 8 ранку на глибині 37 кілометрів. Епіцентр утворився недалеко від столиці – Веллінгтона.

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Понад 35 тис. людей у всій країні повідомили, що вони відчули його.

Національне агентство з надзвичайних ситуацій заявило, що після землетрусу не було загрози цунамі для країни.

Також ніхто не заявив про травми або пошкодження.

Нещодавно сильний землетрус у Китаї забрав життя 4 людей, ще 23 людей постраждали.

Джерело: dpa

Фото: Dreamstime

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