У понеділок, 25 травня, сильний землетрус потряс більшу частину Нової Зеландії, коли прем’єр-міністр Джасінда Ардерн з’явилася в прямому ефірі національного телебачення.

Ардерн брала участь в одному зі своїх регулярних виступів у парламенті вранці, але перервала інтерв’ю, щоб повідомити про землетрус.

– У нас тут просто невеликий землетрус, цілком пристойна тряска, – сказала вона.

Землетрус силою 5,7 бала стався близько 8 ранку на глибині 37 кілометрів. Епіцентр утворився недалеко від столиці – Веллінгтона.

Watch: New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern barely skipped a beat when an earthquake struck during a live television interview Monday morning https://t.co/y6mi4M5mxb pic.twitter.com/L8uhle1rNT — TIME (@TIME) May 25, 2020

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Понад 35 тис. людей у всій країні повідомили, що вони відчули його.

Національне агентство з надзвичайних ситуацій заявило, що після землетрусу не було загрози цунамі для країни.

Також ніхто не заявив про травми або пошкодження.

Нещодавно сильний землетрус у Китаї забрав життя 4 людей, ще 23 людей постраждали.

Джерело: dpa