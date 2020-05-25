На Сицилії невідоме судно висадило 400 біженців.

Після висадки корабель зміг втекти від вертольотів і кораблів берегової охорони: після годин пошуків вони так і не знайшли судно.

На пляжі Пальма ді Монтек’яро, куди привезли біженців, працює поліція.

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Мігранти зупиняли проїжджаючі автівки та просили водіїв довезти їх до найближчого міста.

Правоохоронці разом із солдатами розпочали затримання, оскільки для усіх новоприбулих передбачено двотижневий карантин.

Це одна із найбільших груп мігрантів, яку висаджували на Сицилії.

Нагадаємо, Італія виділить €55 млрд на подолання коронавірусної кризи. Також кошти спрямують на порятунок економіки.

Джерело: Ansa