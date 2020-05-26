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Чехія відкриває кордони: кого пускають і за яких умов

Чеська Республіка сьогодні відкриває свої прикордонні переходи з Австрією і Німеччиною, хоча обмеження на те, кому дозволено в’їзд в країну, залишаються.

Допускаються тільки громадяни, які повертаються додому, іноземні жителі, а також студенти і ділові мандрівники з Європейського Союзу.

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Поліція проводитиме вибіркові перевірки автомобілів, а пасажирам необхідно буде надати свідоцтво, яке підтверджує, що у них немає Covid-19.

З середи, 27 травня, кордон зі Словаччиною буде знову відкритий, але відвідувачі з будь-якого боку кордону повинні повернутися протягом 48 годин.

Нагадаємо, Чеська Республіка була однією з перших європейських країн, яка закрила свої кордони, зробивши це 12 березня.

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