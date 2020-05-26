Гідроксихлорохін та хлорохін, з антибіотиком чи без, неефективні для лікування пацієнтів із Covid-19.

Про це свідчать результати мультинаціонального дослідження, у якому взяли участь 96 тис. пацієнтів з 671 лікарні на шести континентах.

Натомість вживання цих ліків пов’язане з підвищеним ризиком серцевих ускладнень і вищими показниками смертності.

Детальніше про дослідження

Пацієнтів, які отримували лікування препаратами, поділили на чотири групи:

ті, хто отримував лише хлорохін;

ті, хто приймав хлорохін з антибіотиком;

ті, хто отримував лише гідроксихлорохін;

ті, хто приймав гідроксихлорохін з антибіотиком.

Решта пацієнтів, яких не лікували цими ліками увійшли в контрольну групу.

Смертність пацієнтів з контрольної групи, які не приймали ці препарати, становила приблизно 9%. Ті, які приймали лише хлорохін – 16,4%; лише гідроксихлорохін – 18%. Гідроксихлорохін з антибіотиком – 23,8%. Хлорохін з антибіотиком – 22,2%. Фактично у кожній групі порівняно з контрольною, смертність була вища щонайменше вдвічі.

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Так само прийом цих препаратів підвищував ризики спричинити більш серйозні аритмії, порівняно з контрольною групою.

У дослідженні зазначено, що гідроксихлорохін та хлорохін не варто застосовувати за межами клінічних випробувань. Багато з них поки ще тривають.

– Це велике дослідження хоч і обсерваційне, вже є вагомим приводом для того, аби переглянути протокол та внести необхідні зміни, – зазначає колишня очільниця МОЗ Уляна Супрун.

За її словами, МОЗ України допустило серйозну помилку, включивши ліки з діючою речовиною гідроксихлорохін та хлорохін у протокол лікування пацієнтів з коронавірусом.

– Багато лікарів, профільних медичних асоціацій та навіть ВООЗ неодноразово попереджали Степанова та МОЗ України про небезпеку застосування експериментальних препаратів та закликали переглянути протокол. Сподіваюся, це зроблять якнайшвидше.

Нагадаємо, станом на 9 ранку 26 травня в Україні зафіксовано 21 584 випадків коронавірусу, за добу захворіли ще 339 людей.

Джерело: The Lancet