Камінці за $300 млн та єгипетська мумія: що приховує на дні океану Титанік

Справжня сенсація початку 20 сторіччя. Розкішний лайнер-велетень Титанік довжиною майже 270 м, висотою у 10 поверховий будинок. 2,5 тис. пасажирів від небагатих до мільйонерів зі світовим ім’ям. Місце у каюті першого класу коштувало у перерахунку на нинішній курс від 50 тис. доларів.

Один за одним телеграфісти отримують аж 7 попереджень про айсберги. Останні 2 просто ігнорують, навіть не передавши на капітанський місток.

Катастрофа трапилась майже опівночі. Врізавшись в айсберг і отримавши декілька пробоїн пароплав почав стрімко тонути.

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На найдорожчому лайнері світу, виявляється, зекономили на матеріалах.

Про те, що скарби були в речах багатіїв свідчить історія з блакитним діамантом, яка увійшла у знаменитий фільм і виявилася не вигадкою режисера, а подією зафіксованою у хроніці.

В намисті дівчину дістали з крижаної води. Вважається, там фігурував один з найбільших у світі, блакитний діамант Хоуп. Відомий тим що усі його господарі вмирали за загадкових обставин.

На дно морське разом з Титаніком пішла колекція камінців, загальною вартістю 300 млн доларів. Одним з найцінніших предметів також називають манускрипт Омара Хаяма 11 сторіччя. Безліч предметів мистецтва та навіть мумія єгипетської жриці та провісниці з Британського музею.

Цікаво, що за однією з конспірологічних версій, сигнали SOS з Титаніка, фіксували у різних частинах світу кожні 6 років після катастрофи. Це схоже на фантомний біль, кажуть фахівці.

Факти ICTV раніше писали про те, що американці хочуть дістати з Титаніка старовинний телеграф.