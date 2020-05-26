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Факти / Світ

Коронавірус у світі: кількість хворих на 26 травня

Статистика коронавірусу в світі на 26 травня свідчить про 5 495 061 хворого, за добу – ще понад 90 тис. людей.

Загалом померло від ускладнень, викликаних Covid-19 вже 346 232 людини, за добу – понад тисячу.

Країни, в яких найбільше випадків Сovid-19:

  • США – 1 662 302;
  • Бразилія – ​​ 374 898;
  • Росія – 353 427;
  • Велика Британія – 262 547;
  • Іспанія – 235 400.

Країни, де найбільше смертей від коронавірусу:

  • США – 98 220;
  • Велика Британія – 36 996;
  • Італія – ​​32 877;
  • Франція – 28 460.
  • Іспанія – 26 834;

За кількістю зафіксованих випадків коронавірусу Україна перебуває на 36 місці – між Польщею та Румунією. Загалом, на 25 травня виявили 21 245 хворих.

Читайте: Коронавірус у світі: карта поширення

Країни, де послабили карантин 

Учора Чорногорія заявила, що подолала епідемію коронавірусу. У країні протягом 20 днів не фіксували жодного нового випадку.

Чехія, Словаччина і Австрія вирішили взаємно відкрити кордони до середини червня.

Нещодавно Словаччина вперше за 2 місяці не зафіксувала нові випадки коронавірусу.

Словенія стала першою країною Європи, яка оголосила про завершення епідемії коронавірусу, адже протягом двох тижнів там фіксували не більше 7 нових випадків за добу.

Греція також відкриває кордони для туристів, однак України немає у списку.

Нагадаємо, станом на ранок 25 травня коронавірус у світі виявили у 5 406 537 осіб, водночас 345 036 людей померли. Лідерами антирейтингу все ще залишаються США.

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