Статистика коронавірусу в світі на 26 травня свідчить про 5 495 061 хворого, за добу – ще понад 90 тис. людей.
Загалом померло від ускладнень, викликаних Covid-19 вже 346 232 людини, за добу – понад тисячу.
Країни, в яких найбільше випадків Сovid-19:
- США – 1 662 302;
- Бразилія – 374 898;
- Росія – 353 427;
- Велика Британія – 262 547;
- Іспанія – 235 400.
Країни, де найбільше смертей від коронавірусу:
- США – 98 220;
- Велика Британія – 36 996;
- Італія – 32 877;
- Франція – 28 460.
- Іспанія – 26 834;
За кількістю зафіксованих випадків коронавірусу Україна перебуває на 36 місці – між Польщею та Румунією. Загалом, на 25 травня виявили 21 245 хворих.
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Країни, де послабили карантин
Учора Чорногорія заявила, що подолала епідемію коронавірусу. У країні протягом 20 днів не фіксували жодного нового випадку.
Чехія, Словаччина і Австрія вирішили взаємно відкрити кордони до середини червня.
Нещодавно Словаччина вперше за 2 місяці не зафіксувала нові випадки коронавірусу.
Словенія стала першою країною Європи, яка оголосила про завершення епідемії коронавірусу, адже протягом двох тижнів там фіксували не більше 7 нових випадків за добу.
Греція також відкриває кордони для туристів, однак України немає у списку.
Нагадаємо, станом на ранок 25 травня коронавірус у світі виявили у 5 406 537 осіб, водночас 345 036 людей померли. Лідерами антирейтингу все ще залишаються США.
Джерело: Університет Джонса Гопкінса