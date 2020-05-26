Статистика коронавірусу в світі на 26 травня свідчить про 5 495 061 хворого, за добу – ще понад 90 тис. людей.

Загалом померло від ускладнень, викликаних Covid-19 вже 346 232 людини, за добу – понад тисячу.

Країни, в яких найбільше випадків Сovid-19:

США – 1 662 302;

Бразилія – ​​ 374 898;

Росія – 353 427;

Велика Британія – 262 547;

Іспанія – 235 400.

Країни, де найбільше смертей від коронавірусу:

США – 98 220;

Велика Британія – 36 996;

Італія – ​​32 877;

Франція – 28 460.

Іспанія – 26 834;

За кількістю зафіксованих випадків коронавірусу Україна перебуває на 36 місці – між Польщею та Румунією. Загалом, на 25 травня виявили 21 245 хворих.

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Країни, де послабили карантин

Учора Чорногорія заявила, що подолала епідемію коронавірусу. У країні протягом 20 днів не фіксували жодного нового випадку.

Чехія, Словаччина і Австрія вирішили взаємно відкрити кордони до середини червня.

Нещодавно Словаччина вперше за 2 місяці не зафіксувала нові випадки коронавірусу.

Словенія стала першою країною Європи, яка оголосила про завершення епідемії коронавірусу, адже протягом двох тижнів там фіксували не більше 7 нових випадків за добу.

Греція також відкриває кордони для туристів, однак України немає у списку.

Нагадаємо, станом на ранок 25 травня коронавірус у світі виявили у 5 406 537 осіб, водночас 345 036 людей померли. Лідерами антирейтингу все ще залишаються США.