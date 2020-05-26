Уряд Словенії вирішив ввести 14-денний карантин для усіх туристів, які прибувають з ЄС та третіх країн.
Однак вимога обов’язкової ізоляції не поширюється на тих, у кого є право на тимчасове або постійне проживання в країні.
Також виняток зробили для громадян низки країн, які їздять на роботу в Словенію, відвідують близьких родичів, їдуть на лікування, мають заброньоване житло або власну нерухомість на території країни.
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Громадяни країн, які мають право вільного в’їзду в Словенію також не проходитимуть карантин – наразі це тільки жителі Хорватії.
Усі, хто проїжджатимуть Словенію транзитом – не проходитимуть 14-денну обсервацію.
Нагадаємо, 15 травня Словенія заявила, що поборола пандемію коронавірусу та готова знімати карантинні обмеження і відкривати авіасполучення.
Джерело: Total Slovenia News