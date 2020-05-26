У Новій Зеландії поблизу узбережжя стався землетрус магнітудою 5 балів.

Підземні поштовхи вже вдруге були зафіксовані за останню добу.

– Землетрус магнітудою 5 стався за 27 км на захід від Фокстона, – йдеться у повідомленні Геологічної служби США.

Епіцентр був зареєстрований на глибині 54,1 км, а поштовхи були зафіксовані о 02.34 за київським часом.

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Інформації щодо завданої шкоди чи кількості постраждалих унаслідок двох землетрусів поки немає.

Нагадаємо, напередодні, 25 травня, стався сильний землетрус у Нової Зеландії, що потряс більшу частину країни. Це сталося під час прямого ефіру прем’єр-міністра Джасінди Ардерн.

Землетрус з силою 5,7 балів стався близько 08.00 на глибині 37 км.

Більше 35 тис. населення країни повідомило, що відчуло поштовхи. А Національне агентство з надзвичайних ситуацій заявило, що загрози цунамі для Нової Зеландії немає.

Джерело: Геологічна служба США