Кіпр зобов’язався безкоштовно лікувати від коронавірусу туристів, у яких під час відпочинку на острові тест показав позитивний результат.

Уряд заявив, що покриватиме усі витрати, а саме проживання, харчування та лікування для пацієнтів з Covid-19 та їхніх сімей.

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Хворим потрібно буде сплатити лише за таксі до аеропорту та переліт додому.

Також повідомляється, що лікарня на 100 ліжок обслуговуватиме лише іноземних мандрівників з коронавірусом. Майже 112 відділень інтенсивної терапії будуть зарезервовані для пацієнтів у критичному стані.

Окрім того, спеціальний готель на 500 номерів працюватиме для членів родин пацієнтів та близьких людей.

Міжнародне повітряне сполучення з Кіпром відновлюється 9 червня, а пасажири повинні пройти тест на наявність коронавірусу за три дні до вильоту. Перед посадкою на літак вони мають показати результати тесту.

За прибуття на острів усім туристам вимірюватимуть температуру.

Нагадаємо, що Кіпр готовий приймати туристів з 15 червня, але перед цим країна ухвалить протоколи з рекомендаціями роботи в умовах пандемії коронавірусу.

Джерело: АР