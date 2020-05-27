PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Перед спробою самогубства: у Франції чоловік застрелив трьох людей

У Франції чоловік вбив трьох людей в компанії, перш ніж зробити спробу самогубства.

Інцидент стався в компанії з видобутку мармуру. Чоловік увірвався в кімнату і застрелив 3 чоловік.

Четверта людина отримала поранення.

Читайте: Стрілянина у Канаді: кількість жертв зросла до 23

Наразі не відомо, чи був той, хто стріляв, нинішнім або колишнім співробітником компанії.

Нещодавно у Москві чоловік вистрілив у коханця та його матір, а потім намагався накласти на себе руки.

Джерело: BFMTV

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка