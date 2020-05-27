У Франції чоловік вбив трьох людей в компанії, перш ніж зробити спробу самогубства.
Інцидент стався в компанії з видобутку мармуру. Чоловік увірвався в кімнату і застрелив 3 чоловік.
Четверта людина отримала поранення.
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Наразі не відомо, чи був той, хто стріляв, нинішнім або колишнім співробітником компанії.
Нещодавно у Москві чоловік вистрілив у коханця та його матір, а потім намагався накласти на себе руки.
Джерело: BFMTV
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