У Франції чоловік вбив трьох людей в компанії, перш ніж зробити спробу самогубства.

Інцидент стався в компанії з видобутку мармуру. Чоловік увірвався в кімнату і застрелив 3 чоловік.

Четверта людина отримала поранення.

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Наразі не відомо, чи був той, хто стріляв, нинішнім або колишнім співробітником компанії.

Нещодавно у Москві чоловік вистрілив у коханця та його матір, а потім намагався накласти на себе руки.

Джерело: BFMTV