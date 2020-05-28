Станом на 5.30 28 травня Університет Джонса Гопкінса звітує про 102 164 нових випадки коронавірусної хвороби за минулу добу. Загальна кількість інфікованих в усіх куточках нашої планети сягнула 5 691 790.

Жертвами ускладнень Covid-19 у світі стали вже 355 629 осіб, що означає зростання статистики летальних випадків на 5 176 за добу.

Коронавірус у світі перемогли вже 2 350 088 осіб (+ 63 134).

5 країн з найбільшою кількістю хворих:

США – 1 699 176;

Бразилія – ​​ 411 821;

Росія – 370 680;

Велика Британія – 268 619;

Іспанія – 236 259.

Найбільшу кількість смертей зафіксували в:

США – 100 442;

Велика Британія – 37 542;

Італія – ​​33 072;

Франція – 28 599.

Іспанія – 27 117.

Україна перебуває на 36 місці в списку країн світу за кількістю інфікувань коронавірусом (21 905 випадків, дані станом на 27 травня).

Читайте: Коронавірус у світі: карта поширення

Статистика коронавірусу в світі – детально

Сумне лідерство за кількістю інфікувань та смертей від Covid-19 упевнено тримають США. Коронавірус уже забрав понад 100 тис. життів у цій країні.

У Бразилії було зафіксовано рекордну летальних випадків від коронавірусу за добу – 1 086.

Китайська влада відзвітувала лише про два нових пацієнти з Covid-19.

Іспанія заявила, що смертність у країні між 10 березня та 10 травня була на 55% вищою, ніж минулого року.

Нагадаємо, станом на 27 травня коронавірусом у світі заразилися 5 589 626 осіб.