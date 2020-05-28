Пляжі Австралії засипало медичними масками

У Сіднеї пляжі засипало тисячами захисних медичних масок і пластикових контейнерів.

Причиною став шторм, в який потрапило вантажне судно, яке перевозило засоби захисту з Китаю в Мельбурн.

Через сильний вітер 40 контейнерів опинилися у воді.

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Пляжі, які побіліли від масок, побачили місцеві жителі, які прийшли туди відпочивати після ослаблення карантину. Вони одразу повідомили представникам Австралійського управління безпеки на морі.

Прибирати навалу масок на берегах прийшли місцеві жителі.

– Зза годину я зібрала сотні масок і маленьких пластикових контейнерів, в яких вони зберігалися. Це сміття битком наповнило всі мої пакети, – повідомила місцева мешканка Алі Пот.

Судновласник розповів, що у викинутих в море контейнерах перевозили побутову техніку, будівельні матеріали і різні предмети медичного призначення.

Раніше Факти ICTV писали, що ще у квітні Австралії та Новій Зеландії скасували певні обмежувальні заходи, які були впроваджені через поширення коронавірусу.