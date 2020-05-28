У Німеччині адміністративний суд скасував заборону на продаж алкоголю в Дюссельдорфі.

28 травня суд задовольнив термінове клопотання рітейлера і назвав заборону незаконною. Суд пояснив, що алкогольний заборона не підходить для боротьби з коронавірусом.

Також в суді зазначили, що заборона на продаж алкоголю ніяк не вплинула на запобігання поширенню коронавірусу. Людям це все одно не заважає влаштовувати гуляння в центрі міста.

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В середині травня влада Дюссельдорфа вирішили заборонити продаж і вживання алкоголю за межами будинку в старому центрі міста. Заборона набула чинності на вихідних.

Раніше міська влада аргументувала таке рішення тим, що заборона потрібна, щоб уникнути скупчення людей.

До речі, наразі Німеччина займає восьму позицію за кількістю хворих на коронавірус в усьому світі. У країні зафіксували 181 918 випадків коронавірусу. Побороти вірус змогли 163 047 осіб. Померли від коронавірусної інфекції 8 449.

Також Німеччина вступає в нову фазу пандемії з менш жорсткими обмеженнями. Однак влада рекомендує жителям дотримуватися базовим вимогам, необхідним для запобігання поширенню коронавірусу.

Джерело: Süddeutsche Zeitung