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Вашингтон послаблює карантин: скасовують самоізоляцію, відкриваються ресторани

У Вашингтоні (США) з 29 травня послаблюють карантин, в межах чого скасовують режим самоізоляції.

Також у місті знову запрацюють ресторани з відкритими терасами, перукарні та салони краси, але тільки за попереднім записом клієнтів.

Крім того, жителі міста зможуть гуляти в парках і відвідувати тенісні корти.

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Закритими залишаються розважальні центри, заборонені контактні види спорту. Також обов’язковим залишиться масковий режим і дотримання соціальної дистанції в громадських місцях.

До слова, 26 травня в Вашингтоні вперше майже за два місяці не зареєстрували жодної смерті від коронавірусу.

Однак загалом США посідають перше місце у світі за кількістю хворих на коронавірус. Станом на ранок 28 травня тут зафіксували вже 1 699 176 випадків Covid-19.

Джерело: Fox News

Фото: Dreamstime

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