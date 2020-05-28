У Вашингтоні (США) з 29 травня послаблюють карантин, в межах чого скасовують режим самоізоляції.

Також у місті знову запрацюють ресторани з відкритими терасами, перукарні та салони краси, але тільки за попереднім записом клієнтів.

Крім того, жителі міста зможуть гуляти в парках і відвідувати тенісні корти.

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Закритими залишаються розважальні центри, заборонені контактні види спорту. Також обов’язковим залишиться масковий режим і дотримання соціальної дистанції в громадських місцях.

До слова, 26 травня в Вашингтоні вперше майже за два місяці не зареєстрували жодної смерті від коронавірусу.

Однак загалом США посідають перше місце у світі за кількістю хворих на коронавірус. Станом на ранок 28 травня тут зафіксували вже 1 699 176 випадків Covid-19.

Джерело: Fox News