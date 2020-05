Велика Британія покинула посольство у КНДР

Британські дипломати закрили посольство у Північній Кореї.

Про це заявив посол Великої Британії в КНДР Колін Крукс.

Читайте: Страх перед Covid-19 чи спецоперація: чому Кім Чен Ин три тижні ховався від людей

Офіційною причиною є пандемія коронавірусу, яка заблокувала звичну роботу на рівні посольств.

The #BritishEmbassy in #Pyongyang closed temporarily on 27 May 2020 and all diplomatic staff have left the #DPRK for the time being. If you need consular assistance call (+44) (0)207 008 1500 #NorthKorea

— Colin Crooks (@ColinCrooks1) May 27, 2020