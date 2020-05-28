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Факти / Світ

Велика Британія покинула посольство у КНДР

Британські дипломати закрили посольство у Північній Кореї.

Про це заявив посол Великої Британії в КНДР Колін Крукс.

– Посольство в Пхеньяні тимчасово закрилося 27 травня 2020 року, і всі дипломатичні працівники покинули цю службу, – написав він у Twitter.

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Офіційною причиною є пандемія коронавірусу, яка заблокувала звичну роботу на рівні посольств.

Влада Північної Кореї заборонила в’їзд і виїзд будь-кого із представників дипломатичних служб ще на початку лютого 2020 року.

Згодом усі новоприбулі іноземці почали проходити обов’язковий карантин тривалістю 30 днів.

Нагадаємо, на початку травня військові КНДР обстріляли прикордонний пункт Південної Кореї. Вогонь відкрили з демілітаризованої північнокорейської зони.

Фото: Dreamstime

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