Світу загрожує голод і злидні в історичних масштабах – генсек ООН

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш попередив у четвер, що світ зіткнеться з надзвичайною кризою через коронавірус, незважаючи на досягнення науки і техніки.

– Якщо ми нині не діятимемо, пандемія Covid-19 викличе неймовірні руйнування і страждання в усьому світі, – сказав Гутерріш.

Виступаючи на фінансовому форумі в Нью-Йорку, він розповів про глобальні вразливості, викликані пандемією.

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– Голод в історичних масштабах: ще 60 млн людей опиняться в умовах крайньої бідності, до половини світової робочої сили, 1,6 млрд осіб, не матимуть засобів до існування. Ми повинні уникнути цього, – сказав Гутерріш.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд заявив, що світ на межі наймасштабнішої кризи майже за сторіччя.

Джерело: Foxnews