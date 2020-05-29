Офіцера Дерека Шовіна, який притис коліном афроамериканця Джорджа Флойда, після чого той задихнувся, взяли під варту. Убивство 46-річного афроамериканця викликала хвилю обурень у всьому світі, протестувальники вбачають у таких діях расизм.

Ця історія породила у США масові протести через свавілля поліції, які тривають уже четвертий день поспіль.

Поліцейському Шовіну висунули звинувачення в убивстві, його звільнили із правоохоронних органів, де він пропрацював 19 років.

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Нагадаємо, протестувальники вийшли висловити свій гнів після того, як у мережі з’явилося відео, на якому білошкірий поліцейський став коліном на шию афроамериканцю, який лежав у наручниках і не міг чинити серйозних опір. Пізніше затриманий Джордж Флойд помер. Це сталося 25 травня, а вже 26 числа люди вийшли на вулиці.