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Факти / Світ

У Південній Кореї через спалах коронавірусу закривають школи

У Південній Кореї підтвердили 58 нових випадків коронавірусу.

Через побоювання нового спалаху коронавірусу у країні знову закрили 251 школу.

Також влада відновила деякі раніше скасовані карантинні обмеження.

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Зараз не працюють парки і музеї в Сеулі і найближчих населених пунктах, а також уряд звернувся до приватних підприємців з проханням працювати дистанційно. У зв’язку з цим жителям країни рекомендують залишатися вдома та уникати масових заходів.

Раніше міністр охорони здоров’я Пак Нин Ху заявив, що необхідно повернутися до соціального дистанціювання, а також, що наступні два тижні дуже важливі та мають вирішальне значення.

Станом на 29 травня в Південній Кореї зафіксували 11 402 випадки коронавірусу. Одужали 10 363 особи. Від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією, померли 269 осіб.

Раніше 27-річного чоловіка у Південній Кореї засудили до чотирьох місяців тюремного ув’язнення за порушення карантинних правил.

Джерело: ВВС

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