Статистика коронавірусу в світі на 30 травня свідчить про 5 927 255 хворих, а за добу заразилися ще 126 тис. людей.

Від ускладнень, викликаних Covid-19, усього померло 364 933, за добу – понад 4 тис.

Країні з найбільшою кількістю хворих на Covid-19:

США – 1 747 087;

Бразилія – ​​465 166;

Росія – 387 623 ;

Велика Британія – 272 607;

Іспанія – 238 564.

Країни, у яких найбільше смертей від Covid-19:

США – 102 836;

Велика Британія – 38 243;

Італія – ​​33 229;

Франція – 28 717;

Бразилія – 27 878.

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За кількістю хворих на Covid-19 Україна займає 36 місце – між Польщею та Египтом. Станом на 29 травня в країні зафіксовано 22 811 випадків.

Де послаблюють карантин

З 29 травня Вашингтон послабив карантинні обмеження та скасував режим самоізоляції.

Борис Джонсон оголосив про послаблення карантину у Великій Британії з 1 червня.

З 2 червня у Франції починається другий етап виходу з карантину.

Бельгія нещодавно послабила карантин, відкривши музеї.

З 1 червня Болгарія планує скасувати карантин для мандрівників з країн ЄС.