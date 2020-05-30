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Факти / Світ

Коронавірус в світі: кількість хворих на 30 травня

Статистика коронавірусу в світі на 30 травня свідчить про 5 927 255 хворих, а за добу заразилися ще 126 тис. людей.

Від ускладнень, викликаних Covid-19, усього померло 364 933, за добу – понад 4 тис.

Країні з найбільшою кількістю хворих на Covid-19:

  • США – 1 747 087;
  • Бразилія – ​​465 166;
  • Росія – 387 623 ;
  • Велика Британія – 272 607;
  • Іспанія – 238 564.

Країни, у яких найбільше смертей від Covid-19:

  • США – 102 836;
  • Велика Британія – 38 243;
  • Італія – ​​33 229;
  • Франція – 28 717;
  • Бразилія – 27 878.

Читайте: Коронавірус у світі: карта поширення

За кількістю хворих на Covid-19 Україна займає 36 місце – між Польщею та Египтом. Станом на 29 травня в країні зафіксовано 22 811 випадків.

Де послаблюють карантин

З 29 травня Вашингтон послабив карантинні обмеження та скасував режим самоізоляції.

Борис Джонсон оголосив про послаблення карантину у Великій Британії з 1 червня.

З 2 червня у Франції починається другий етап виходу з карантину.

Бельгія нещодавно послабила карантин, відкривши музеї.

З 1 червня Болгарія планує скасувати карантин для мандрівників з країн ЄС.

Нагадаємо, станом на 29 травня коронавірус у світі зафіксували у 5 808 946 людей, а нових випадків за добу також було понад 100 тис.

Фото: Dreamstime

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