Статистика коронавірусу в світі на 30 травня свідчить про 5 927 255 хворих, а за добу заразилися ще 126 тис. людей.
Від ускладнень, викликаних Covid-19, усього померло 364 933, за добу – понад 4 тис.
Країні з найбільшою кількістю хворих на Covid-19:
- США – 1 747 087;
- Бразилія – 465 166;
- Росія – 387 623 ;
- Велика Британія – 272 607;
- Іспанія – 238 564.
Країни, у яких найбільше смертей від Covid-19:
- США – 102 836;
- Велика Британія – 38 243;
- Італія – 33 229;
- Франція – 28 717;
- Бразилія – 27 878.
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За кількістю хворих на Covid-19 Україна займає 36 місце – між Польщею та Египтом. Станом на 29 травня в країні зафіксовано 22 811 випадків.
Де послаблюють карантин
З 29 травня Вашингтон послабив карантинні обмеження та скасував режим самоізоляції.
Борис Джонсон оголосив про послаблення карантину у Великій Британії з 1 червня.
З 2 червня у Франції починається другий етап виходу з карантину.
Бельгія нещодавно послабила карантин, відкривши музеї.
З 1 червня Болгарія планує скасувати карантин для мандрівників з країн ЄС.