Меган Марк, принц Гарі та їхній син Арчі тепер живуть у маєтку голлівудського магната Тайлера Перрі в Лос-Анджелесі. Для захисту вони найняли ексклюзивну охоронну фірму за 7 тис. фунтів ($8,6 тис.) на день.

Її послугами користуються, зокрема, мільярдер Джефф Безос та голлівудський актор Том Хенкс.

За даними джерел, фірму для охорони королівської родини обирав екс-начальник служби безпеки президента Рональда Рейгана Гевін де Беккер.

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Хто буде сплачувати рахунки за послуги охорони, достеменно невідомо, проте друзі Меган та Гаррі раніше заявили, що пара платитиме за захист із власної кишені.

Нагадаємо, з 31 березня герцог і герцогиня Сассекські не виконують обов’язки членів королівської сім’ї. Тому Меган Маркл та принц Гаррі заявили, що більше нічого не публікуватимуть на своїй сторінці Royal Sussex в Instagram.