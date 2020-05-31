Чергові випробування компанією SpaceX двигунів прототипа космічного корабля Starship закінчилися потужним вибухом.
За день до запуску пілотованого корабля Crew Dragon, 29 травня, компанія випробовувала Starship на полігоні Бока-Чіка у Техасі. Вибух стався через дві хвилини після запуску.
Вибух та вогонь повністю знищили Starship, а його уламки розкидало на сотні метрів.
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RIP Starship SN4 ????https://t.co/klPMtZHxjW pic.twitter.com/hrrElBXmSC
— Chris B – NSF (@NASASpaceflight) May 29, 2020
На щастя, у результаті вибуху ніхто не постраждав.
Нагадаємо, 30 травня 2020 року компанія SpaceX, засновником якої є мільярдер Ілон Маск, запустила на орбіту американський сучасний космічний корабель Crew Dragon з двома астронавтами – Бобом Бенкеном і Дугласом Герлі. Це перший в історії пілотований політ у космос, який здійснила приватна компанія.
Джерело: Spaceflight Now