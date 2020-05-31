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Корабель SpaceX Starship вибухнув під час випробувань

Чергові випробування компанією SpaceX  двигунів прототипа космічного корабля Starship закінчилися потужним вибухом.

За день до запуску пілотованого корабля Crew Dragon, 29 травня, компанія випробовувала Starship на полігоні Бока-Чіка у Техасі. Вибух стався через дві хвилини після запуску.

Вибух та вогонь повністю знищили Starship, а його уламки розкидало на сотні метрів.

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На щастя, у результаті вибуху ніхто не постраждав.

Нагадаємо, 30 травня 2020 року компанія SpaceX, засновником якої є мільярдер Ілон Маск, запустила на орбіту американський сучасний космічний корабель Crew Dragon з двома астронавтами – Бобом Бенкеном і Дугласом Герлі. Це перший в історії пілотований політ у космос, який здійснила приватна компанія.

Джерело: Spaceflight Now

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