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Протести у США: у 25 містах ввели комендантську годину

Протести у США 2020, які спалахнули 25 травня через смерть під час затримання поліцією афроамериканця Джорджа Флойда у Міннеаполісі (штат Міннесота), призвели до того, що вже у 25 американських містах 16 штатів ввели комендантську годину.

Люди, які проживають у цих населених пунктах, можуть виходити на вулицю лише для походу на роботу або звернення за допомогою до медиків чи поліцейських.

Так, комендантська година діє в:

  • Беверлі Хіллс і Лос-Анджелесі (штат Каліфорнія);
  • Денвері (штат Колорадо);
  • Майамі (штат Флорида);
  • Атланті (штат Джорджія);
  • Чикаго (штат Іллінойс);
  • Луїсвіллі (штат Кентуккі);
  • Міннеаполісі і Сент-Полі (штат Міннесота);
  • Рочестері (штат Нью-Йорк);
  • Цинциннаті, Клівленді, Колумбусі, Дейтоні, Толедо (штат Огайо);
  • Юджині та Портленді (штат Орегон);
  • Філадельфії і Піттсбурзі (штат Пенсільванія);
  • Чарльстоні і Колумбії (штат Південна Кароліна);
  • Нешвіллі (штат Теннессі);
  • Солт-Лейк-Сіті (штат Юта);
  • Сіетлі (штат Вашингтон);
  • Мілуокі (штат Вісконсін).

Читайте: Мародерство і перша жертва: в США протести через смерть Джорджа Флойда

Крім того, стало відомо про смерть мінімум трьох людей під час протестів в Індіанаполісі (штат Індіана), влада радить уникати районів, де тривають сутички.

Нагадаємо, раніше через акції протестів і заворушень, які виникли після смерті афроамериканця Джорджа Флойда, у Міннеаполісі мер Джейкоб Фрей оголосив режим надзвичайної ситуації.

Джерело: CNN

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