Протести у США 2020, які спалахнули 25 травня через смерть під час затримання поліцією афроамериканця Джорджа Флойда у Міннеаполісі (штат Міннесота), призвели до того, що вже у 25 американських містах 16 штатів ввели комендантську годину.
Люди, які проживають у цих населених пунктах, можуть виходити на вулицю лише для походу на роботу або звернення за допомогою до медиків чи поліцейських.
Так, комендантська година діє в:
- Беверлі Хіллс і Лос-Анджелесі (штат Каліфорнія);
- Денвері (штат Колорадо);
- Майамі (штат Флорида);
- Атланті (штат Джорджія);
- Чикаго (штат Іллінойс);
- Луїсвіллі (штат Кентуккі);
- Міннеаполісі і Сент-Полі (штат Міннесота);
- Рочестері (штат Нью-Йорк);
- Цинциннаті, Клівленді, Колумбусі, Дейтоні, Толедо (штат Огайо);
- Юджині та Портленді (штат Орегон);
- Філадельфії і Піттсбурзі (штат Пенсільванія);
- Чарльстоні і Колумбії (штат Південна Кароліна);
- Нешвіллі (штат Теннессі);
- Солт-Лейк-Сіті (штат Юта);
- Сіетлі (штат Вашингтон);
- Мілуокі (штат Вісконсін).
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Крім того, стало відомо про смерть мінімум трьох людей під час протестів в Індіанаполісі (штат Індіана), влада радить уникати районів, де тривають сутички.
Нагадаємо, раніше через акції протестів і заворушень, які виникли після смерті афроамериканця Джорджа Флойда, у Міннеаполісі мер Джейкоб Фрей оголосив режим надзвичайної ситуації.