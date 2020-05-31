Протести у США 2020, які спалахнули 25 травня через смерть під час затримання поліцією афроамериканця Джорджа Флойда у Міннеаполісі (штат Міннесота), призвели до того, що вже у 25 американських містах 16 штатів ввели комендантську годину.

Люди, які проживають у цих населених пунктах, можуть виходити на вулицю лише для походу на роботу або звернення за допомогою до медиків чи поліцейських.

Так, комендантська година діє в:

Беверлі Хіллс і Лос-Анджелесі (штат Каліфорнія);

Денвері (штат Колорадо);

Майамі (штат Флорида);

Атланті (штат Джорджія);

Чикаго (штат Іллінойс);

Луїсвіллі (штат Кентуккі);

Міннеаполісі і Сент-Полі (штат Міннесота);

Рочестері (штат Нью-Йорк);

Цинциннаті, Клівленді, Колумбусі, Дейтоні, Толедо (штат Огайо);

Юджині та Портленді (штат Орегон);

Філадельфії і Піттсбурзі (штат Пенсільванія);

Чарльстоні і Колумбії (штат Південна Кароліна);

Нешвіллі (штат Теннессі);

Солт-Лейк-Сіті (штат Юта);

Сіетлі (штат Вашингтон);

Мілуокі (штат Вісконсін).

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Крім того, стало відомо про смерть мінімум трьох людей під час протестів в Індіанаполісі (штат Індіана), влада радить уникати районів, де тривають сутички.

Нагадаємо, раніше через акції протестів і заворушень, які виникли після смерті афроамериканця Джорджа Флойда, у Міннеаполісі мер Джейкоб Фрей оголосив режим надзвичайної ситуації.