Станом на 5.30 31 травня Університет Джонса Гопкінса повідомляє про 136 470 нових випадків коронавірусної хвороби за минулу добу. В усіх куточках нашої планети за час пандемії Covid-19 вже інфіковано 6 063 725 осіб.

Статистику летальних випадків поповнили 4 311 зафіксованих нових смертей. Загалом коронавірус забрав життя 369 244 осіб.

2 350 088 людям вдалося одужати від Covid-19.

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Де найбільше інфікованих Covid-19:

США – 1 770 384;

Бразилія – ​​498 440;

Росія – 396 575;

Велика Британія – 274 219;

Іспанія – 239 228.

Країни, в яких найбільше смертей від Covid-19:

США – 103 781;

Велика Британія – 38 458;

Італія – ​​33 340;

Франція – 28 834;

Бразилія – ​​27 774.

Україна опустилася на одну сходинку в рейтингу кількості інфікувань і знаходиться на 37 місці (23 204 випадків, дані станом на 30 травня).

Нагадаємо, станом на 30 травня коронавірус у світі зафіксували у 5 927 255 осіб, а нових випадків за добу було більше 125 тис.