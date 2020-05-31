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Факти / Світ

Уже понад 6 млн людей інфіковано коронавірусом в усьому світі

Станом на 5.30 31 травня Університет Джонса Гопкінса повідомляє про 136 470 нових випадків коронавірусної хвороби за минулу добу. В усіх куточках нашої планети за час пандемії Covid-19 вже інфіковано 6 063 725 осіб.

Статистику летальних випадків поповнили 4 311 зафіксованих нових смертей. Загалом коронавірус забрав життя 369 244 осіб.

2 350 088 людям вдалося одужати від Covid-19.

Читайте: Коронавірус у світі: карта поширення

Де найбільше інфікованих Covid-19:

  • США – 1 770 384;
  • Бразилія – ​​498 440;
  • Росія – 396 575;
  • Велика Британія – 274 219;
  • Іспанія – 239 228.

Країни, в яких найбільше смертей від Covid-19:

  • США – 103 781;
  • Велика Британія – 38 458;
  • Італія – ​​33 340;
  • Франція – 28 834;
  • Бразилія – ​​27 774.

Україна опустилася на одну сходинку в рейтингу кількості інфікувань і знаходиться на 37 місці (23 204 випадків, дані станом на 30 травня).

Нагадаємо, станом на 30 травня коронавірус у світі зафіксували у 5 927 255 осіб, а нових випадків за добу було більше 125 тис.

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