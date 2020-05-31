Станом на 5.30 31 травня Університет Джонса Гопкінса повідомляє про 136 470 нових випадків коронавірусної хвороби за минулу добу. В усіх куточках нашої планети за час пандемії Covid-19 вже інфіковано 6 063 725 осіб.
Статистику летальних випадків поповнили 4 311 зафіксованих нових смертей. Загалом коронавірус забрав життя 369 244 осіб.
2 350 088 людям вдалося одужати від Covid-19.
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Де найбільше інфікованих Covid-19:
- США – 1 770 384;
- Бразилія – 498 440;
- Росія – 396 575;
- Велика Британія – 274 219;
- Іспанія – 239 228.
Країни, в яких найбільше смертей від Covid-19:
- США – 103 781;
- Велика Британія – 38 458;
- Італія – 33 340;
- Франція – 28 834;
- Бразилія – 27 774.
Україна опустилася на одну сходинку в рейтингу кількості інфікувань і знаходиться на 37 місці (23 204 випадків, дані станом на 30 травня).
Нагадаємо, станом на 30 травня коронавірус у світі зафіксували у 5 927 255 осіб, а нових випадків за добу було більше 125 тис.