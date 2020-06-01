Трейлер серіалу Отруєння в Солсбері (The Salisbury Poisonings) вийшов на британському ВВС. Події стрічки присвячені реакції жителів міста на отруєння колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля у 2018 році.

У серіалі буде три серії, їх покажуть з 14 по 16 червня на ВВС One. Про плани телеканалу зняти серіал стало відомо в травні 2019 року. Читайте: Від шпиля Солсберійського собору до Новачка. На чому прокололися російські шпигуни

Головні ролі виконують Енн-Марі Дафф, Рейф Сполл і Майанна Бернінг.

Солсберійські шпилі

У березні 2018-го у місті Солсбері отруїли колишнього полковника ГРУ Росії Сергія Скрипаля та його доньку Юлію. За даними слідства отруйну речовину Новачок нанесли на двері будинку, де вони мешкали.

Велика Британія провела розслідування, і встановила, що отруту привезли офіцери ГРУ Росії – Анатолій Чепіга та військовий лікар Олександр Мішкін. Флакон з отрутою вони викинули у місцевому парку. Його випадково знайшла місцева Дон Стерджесс, яка померла від неї.

Офіцери ГРУ у вересні 2018-го дали інтерв’ю російському телеканалу, де заявили що вони займаються послугами в області фітнесу та здоров’я і часто подорожують по Європі. У Солсбері вони поїхали, щоб подивитись на знамениті ”солсберійські шпилі” – старовинну церкву у центрі міста.

Британський уряд офіційно звинуватив Росію у застосуванні хімічної зброї. Ввів санкції та вислав дипломатів. У відповідь Кремль теж вислав британських дипломатів.