Станом на 5.30 1 червня кількість інфікованих коронавірусом у світі зросла до 6 166 946. За цією статистикою, за день зафіксовано 103 221 випадок Covid-19.

За минулу добу в світі від ускладнень коронавірусу померли 2 791 людина. Загальна статистика летальних випадків зросла до 372 035.

2 641 329 осіб одужали від Covid-19 за час пандемії – за добу ця кількість зросла на 291 241.

Сумне лідерство за кількістю інфікувань і смертей від коронавірусу продовжують тримати США.

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Де найбільше інфікованих Covid-19:

США – 1 790 172;

Бразилія – ​​514 849;

Росія – 405 843;

Велика Британія – 276 156;

Іспанія – 239 479.

Країни, в яких найбільше смертей від Covid-19:

США – 104 381;

Велика Британія – 38 571;

Італія – ​​ 33 415;

Франція – 29 314;

Бразилія – ​​ 28 805.

Україна другий день поспіль перебуває на 37 місці у світовому рейтингу кількості інфікувань коронавірусом (23 672 випадки, дані станом на 31 травня).

Коронавірус у світі – детально

Незважаючи на чотири тижні скасованих обмежень, кількість випадків Covid-19 в Італії продовжує скорочуватися. Кількість активних випадків коронавірусу зменшилася більш ніж на 1 600 за 24 години.

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді закликав людей бути обережними та вживати заходів безпеки, таких як використання масок для обличчя та дотримування соціальної дистанції на публіці, оскільки країна готується пом’якшити загальнодержавний карантин із понеділка.

Китайські органи охорони здоров’я заявили про 16 нових випадків коронавірусу на усій території материкового Китаю в неділю. Усі випадки були завезені з-за кордону.

Нагадаємо, станом на 31 травня коронавірус у світі зафіксували у 6 063 725 осіб, а нових випадків за добу було понад 136 тис.