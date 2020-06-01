Протести у США: Трампа з дружиною і сином евакуювали у бункер Білого дому

Коли протестуючі зібралися біля Білого дому в п’ятницю, 29 травня, у Вашингтоні, президента Дональда Трампа на короткий час перевели до підземного бункера.

Про це повідомляють американські ЗМІ з посиланням на чиновника Білого дому та джерело в правоохоронних органах.

Президент перебував у бункері трохи менше години, після чого його вивели нагору.

Разом із Дональдом Трампом у бункер евакуювали першу леді Меланію Трамп та їхнього сина Беррона.

Нині у Вашингтоні введено комендантську годину, за правопорядком слідкує Нацгвардія.

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Протести через смерть Джорджа Флойда

26 травня люди вийшли на мітинги через смерть афроамериканця Джорджа Флойда, який, як вважається, загинув внаслідок того, що білошкірий поліцейський під час затримання наступив чоловікові коліном на шию. Саме відео цього інциденту стало поштовхом до того, що люди вийшли на вулиці.

27 травня протести у Міннеаполісі та у сусідньому Сент-Полі перестали бути мирними, люди підпалили станцію поліції та почали грабувати магазини. Бійців Нацгвардії направили також до решти міст, де відбуваються протести.

Пізно ввечері в неділю, 31 травня, Білий дім попередив працівників, щоб вони перед виходом на роботу в понеділок сховали свої пропуски.