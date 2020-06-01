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Туреччина відкриває кордони для українських туристів – дата

Туреччина відкриє кордони для іноземних туристів та відновить регулярні пасажирські перевезення з Україною з 1 липня 2020 року.

Про це стало відомо за результатами телефонної розмови міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з главою МЗС Турецької Республіки Мевлютом Чавушоглу.

– Очільник МЗС Туреччини поінформував про рішення турецької сторони відкрити свої кордони для іноземних туристів та відновити регулярні пасажирські перевезення з Україною з 1 липня поточного року – йдеться у повідомленні.

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Окрім цього турецький міністр також запевнив, що його країна створить усі необхідні умови для безпечного відпочинку українських громадян влітку.

Також Туреччина найближчим часом відкриє авіасполучення з 70 країнами світу.

Українські та турецькі дипломати розпочали переговори про відновлення туристичних подорожей та авіасполучення ще 25 травня.

Джерело: МЗС

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