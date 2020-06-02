Велика Британія і Канада виступили проти повернення Росії у велику сімку.

Це посилило розлад між країнами, адже президент США Дональд Трамп бажає зворотного.

– Росія була видалена з G7 слідом за анексією Криму (в 2014 році, – Ред.) і з того часу не продемонструвала жодних змін у своїй поведінці, які могли б виправдати її повернення, – заявив представник прем’єр-міністра Великої Британії.

Такої ж думки дотримується і прем’єр Канади Джастін Трюдо.

– Росія продовжує нехтувати міжнародними правилами і нормами, тому вона не перебуває в G7, – зазначив він.

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У суботу, 30 травня, Трамп заявив, що відкладе саміт G7, запланований цього місяця, до вересня.

За його словами, застаріла група країн G7 повинна бути розширена, щоб долучити до неї інші країни, зокрема Росію.

У неділю Трамп розповів Володимиру Путіну про свій план запросити його на саміт.

У Білому домі заявили, що прогрес у скликанні G7 за участі Росії був серед тем, які лідери обговорювали телефоном.

Наразі у велику сімку входять такі країни: США, Велика Британія, Канада, Японія, Італія, Німеччина і Франція.