Статистика коронавірусу в світі на 2 червня свідчить, що Covid-19 заразилися вже 6 266 192 особи, з яких за добу – майже 100 тис.

Загалом від ускладнень, викликаних Covid-19, у світі померло 375 559 людей, а минулої доби – ще понад 3 тис.

За даними Worldometers, одужали від коронавірусу вже 2 903 605 людей.

Лідерами за кількістю інфікованих та кількістю смертей залишаються Сполучені Штати. Епіцентр коронавірусу наразі сконцентрувався у Південній Америці.

Читайте: Коронавірус у світі: карта поширення

Де найбільше інфікованих Covid-19:

США – 1 811 360;

Бразилія – ​​526 447;

Росія – 414 328;

Велика Британія – 277 736;

Іспанія – 239 638.

Країни, в яких найбільше смертей від Covid-19:

США – 105 165;

Велика Британія – 39 127;

Італія – ​​ 33 475;

Бразилія – ​​ 29 937;

Франція – 28 836.

Четвертий день поспіль Україна займає 37 місце – між Польщею та Румунією. Станом на 1 червня в країні зафіксовано 24 012 випадків коронавірусу.

Країни, що послаблюють карантин

З 1 липня Туреччина відкриває кордони для українських туристів, а найближчим часом відкриє авіасполучення ще для 70 країн.

У Франції знімають частину обмежень з вівторка. Громадяни можуть здійснювати поїздки всією країною.

Для порівняння, коронавірус у світі 1 червня виявили у 6 166 946 осіб, а кількість нових хворих за добу склала понад 103 тис. людей.