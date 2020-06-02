У США тривають протести та заворушення через смерть афроамериканця Джорджа Флойда, які розпочалися ще 26 травня.

За останніми повідомленням, протестувальники підпалили торговельний центр у Лос-Анджелесі, розграбували магазини в Нью-Йорку та зіткнулися з поліцією в Сент-Луїсі, де чотирьох офіцерів було госпіталізовано з травмами.

За шість днів заворушень загинули уже щонайменше 11 осіб.

Що відбувається у США сьогодні – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Жертви протестів

У Лас-Вегасі поліцейського застрелили в голову біля готелю та казино Circus Circus, а друга стрілянина сталася біля Федерального суду.

У Сент-Луїсі в понеділок під час сутичок під обстріл потрапили четверо поліцейських, яких госпіталізували, але їхньому життю нічого не загрожує.

У Буффало щонайменше двоє поліцейських постраждали після того, як автомобіль намагався прорватися через групу правоохоронців у понеділок вночі.

Також відомо про загибель двох людей під час заворушень у Чикаго. Крім того, вчора вранці убито власника місцевого ресторану.

Here we see #Rioting Mobs beat a #NYC cop in #Bronx. Again, all these attacks will only embolden a harder and more militarized police state and society. If so, then the Protests will have failed, a massive own goal: pic.twitter.com/iuRotV2i1w — Patrick Henningsen (@21WIRE) June 2, 2020

Читайте: Насильницька смерть Флойда – Трамп вводить війська для контролю вулиць США

Як діють протестувальники та правоохоронці

Поруч із мирними демонстрантами в американських містах діє частина людей, яка відкрито вчиняє злочини. Мародери вриваються до магазинів, розбиваючи вікна, та грабують їх.

У Лос-Анжелесі вандали підпалили торговельний центр, а у Нью-Йорку розграбували магазини та підпалили два поліцейських авто.

Правоохоронці застосовують проти натовпу тактику “прояву сили”, коли військові вертольоти низько пролітають над людьми, створюючи повітряний вихор.

В Атланті двох поліцейських звільнили за застосування надмірної сили проти протестувальників під час затримання. Сталося це після того, як у мережі з’явилося відео, на якому співробітники поліції силою витягують двох афроамериканців із їхньої машини.

Іншого поліцейського пообіцяли звільнити, коли він направив свій пістолет на мирних демонстрантів на Мангеттені.

В одному з міст поліцейські влаштували акцію на знак солідарності із протестувальниками проти расової нерівності, ставши на вулиці на коліно.

Реакція на протести та хто до них долучився

Колишній президент США Барак Обама засудив застосування насильства під час протестів через расову нерівність та надмірну кількість поліції.

Обама написав, що переважна більшість протестувальників були мирними, але невелика їхня частина наражала людей на небезпеку і завдала шкоди решті мирних демонстрантів.

Водночас колишній американський лідер високо оцінює дії мирних протестувальників, які прагнуть змін.

До зірок, які засуджують убивство Флойда, долучився чемпіон середньої ваги UFC Ісраель Адесан’я та легенда боксу Флойд Мейвезер. Останній заявив, що оплатить похорон Флойда.

Як відомо, протести у США викликала смерть Джорджа Флойда – афроамериканця, який помер минулого тижня після того, як білошкірий поліцейський у Міннеаполісі став коліном йому на шию під час затримання.

Джерело: Time, The Sun, Daily Mail, Business Insider