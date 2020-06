У США тривають протести та заворушення через смерть афроамериканця Джорджа Флойда, які розпочалися ще 26 травня.

За останніми повідомленням, протестувальники підпалили торговельний центр у Лос-Анджелесі, розграбували магазини в Нью-Йорку та зіткнулися з поліцією в Сент-Луїсі, де чотирьох офіцерів було госпіталізовано з травмами.

За шість днів заворушень загинули уже щонайменше 11 осіб.

Що відбувається у США сьогодні – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

У Лас-Вегасі поліцейського застрелили в голову біля готелю та казино Circus Circus, а друга стрілянина сталася біля Федерального суду.

У Сент-Луїсі в понеділок під час сутичок під обстріл потрапили четверо поліцейських, яких госпіталізували, але їхньому життю нічого не загрожує.

У Буффало щонайменше двоє поліцейських постраждали після того, як автомобіль намагався прорватися через групу правоохоронців у понеділок вночі.

Також відомо про загибель двох людей під час заворушень у Чикаго. Крім того, вчора вранці убито власника місцевого ресторану.

Here we see #Rioting Mobs beat a #NYC cop in #Bronx. Again, all these attacks will only embolden a harder and more militarized police state and society. If so, then the Protests will have failed, a massive own goal: pic.twitter.com/iuRotV2i1w

— Patrick Henningsen (@21WIRE) June 2, 2020