Рішення щодо участі Росії у саміті Великої сімки може ухвалювати лише консенсус усіх учасників G7 та залежно від виконання Мінських домовленостей.

Таку позицію виказало Міністерство Європи та закордонних справ Франції.

– Рішення стосовно Російської Федерації було ухвалене G7 у 2014 році. Відповідно, усі нові рішення повинні ухвалюватися на засадах спільного схвалення країнами G7 на засадах виконання Мінських домовленостей, – заявили у МЗС.

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Напередодні, 30 травня, президент США Дональд Трамп заявив, що відкладе саміт G7 до вересня. За його словами, група надто застаріла і потрібно запросити нових учасників, зокрема Росію.

Наразі до країн великої сімки входять такі: США, Канада, Велика Британія, Японія, Німеччина, Італія і Франція.

Росія вибула з їхнього складу у 2014 році після анексії Криму та початку агресії проти України.