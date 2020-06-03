Статистика коронавірусу в світі на 3 червня свідчить про 6 378 239 хворих на Covid-19, за останню добу ця кількість збільшилась на майже 110 тис. осіб.

Від ускладнень, викликаних Covid-19, загалом померло вже 380 250 людей, а за останню добу – понад 5 тис. осіб.

Водночас одужали від коронавірусу вже 3 023 638 пацієнтів, за добу – це більше 100 тис. людей.

Тобто, станом на 3 червня, кількість нових випадків коронавірусу майже співпадає з кількістю тих, хто одужав.

Однак лідерами цього антирейтингу все ще залишаються Сполучені Штати, хоча епіцентр хвороби перемістився у Південну Америку.

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Де найбільше інфікованих Covid-19:

США – 1 831 821;

Бразилія – ​​555 383;

Росія – 423 186;

Велика Британія – 279 392;

Іспанія – 239 932.

Країни, в яких найбільше смертей від Covid-19:

США – 106 180;

Велика Британія – 39 452;

Італія – ​​ 33 530;

Бразилія – ​​31 199;

Франція – 28 943.

П’ятий день поспіль Україна займає 37 місце за кількістю хворих на коронавірус. 2 червня в країні зафіксовано 24 340 випадків, а за добу – 328.

Країни, які ослабили карантин

Чорногорія стала першою країною в Європі, яка подолала Сovid-19 і 2 червня влада країни офіційно оголосила про завершення епідемії коронавірусу.

Там протягом 28 днів не фіксували жодного нового випадку, а всі пацієнти уже одужали.

З 15 червня Чехія скасовує майже всі обмеження на подорожі країнами Європейського Союзу.

Для порівняння, коронавірус у світі 2 червня загалом виявили у 6 266 192 осіб, а за добу майже у 100 тис. Останнім часом це середній показник добової кількості хворих.