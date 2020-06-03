Чорногорія першою в Європі подолала Сovid-19 і 2 червня влада країни офіційно оголосила про завершення епідемії коронавірусу.

Національний координаційний комітет Чорногорії за останні 28 днів не зафіксував жодного нового випадку інфікування, а всі хворі вже одужали.

Тому уряд дозволив громадянам брати участь у зібраннях, але не більше 200 людей, наголосивши, що пандемія у світі продовжується.

На територію Чорногорії можуть потрапити громадяни країн, де кількість інфікованих не перевищує 25 осіб на 100 тис. населення.

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У Чорногорії перший випадок коронавірусу зареєстрували 17 березня, а вже 26 березня оголосили про епідемію. За цей час у країні з населенням у 600 тис. на Сovid-19 захворіли 324 людини, померли від ускладнень – дев’ятеро.

Водночас країна ще 25 травня оголосила, що першою серед країн Європи подолала епідемію коронавірусу, бо на той момент там 20 днів не було нових випадкі. Але офіційну заяву відклала до 2 червня.

Джерело: coronainfocg.me