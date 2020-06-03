У США тривають протести після смерті Джорджа Флойда, які розпочалися ще 26 травня.

В основному мирні протести іноді переростають у насильство, заворушення і вандалізм.

У вівторок влада Лос-Анджелеса заявила, що більше 2 700 осіб було затримано під час протестів. У Нью-Йорку також були затримані десятки мітингувальників, які проігнорували заборону на перебування на вулицях.

Що відбувається в США сьогодні – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Протести у Нью-Йорку

Тисячі демонстрантів залишилися на вулицях Нью-Йорка у вівторок всупереч комендантській годині, яка розпочалася з 20.00.

Деякі протестувальники продовжили марширувати вулицями міста. Поліція комусь дозволяла продовжувати свій шлях, а когось заарештовувала. Правоохоронці за вечір заарештували 200 активістів.

У Нью-Йорку на Мангеттенському мосту демонстранти потрапили у пастку, де поліція зустрічала людей на обох кінцях споруди.

Нові постраждалі

Щонайменше, п’ятеро людей отримали поранення, зокрема, двоє поліцейських, в результаті стрілянини в Брукліні, повідомила місцева телевізійна станція.

Правоохоронці заявили, що всі п’ять осіб були госпіталізовані, але про стан здоров’я поранених не повідомили.

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Влада на колінах

Увечері в понеділок начальник поліції Нью-Йорка Теренс Монахан встав на коліно, тримаючись за руки з протестувальниками на Мангеттені.

Також на коліно встав мер Лос-Анджелеса Ерік Гарсетті, щоб продемонструвати солідарність із демонстрантами, які прийшли до його будинку.

Дії влади

У Лос-Анджелесі, Санта-Моніці, Беверлі-Хіллз, Сан-Франциско, Окленді, Атланті, Нью-Йорку, Клівленді та в окрузі Колумбія ввели комендантську годину через протести.

Пентагон направив близько 1 600 американських військовослужбовців у Вашингтон.

Війська знаходяться в стані підвищеної боєготовності, але не беруть участі в оборонній підтримці операцій цивільної влади, заявили в Пентагоні.

Як відомо, протести у США викликала смерть Джорджа Флойда – афроамериканця, який помер минулого тижня після того, як білошкірий поліцейський у Міннеаполісі став коліном йому на шию під час затримання.

Джерело: Fox News, TIME, CNN