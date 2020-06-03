Як тобі таке, Маск? Росія випускатиме ліфти з голосом Гагаріна

Завод Роскосмосу випускатиме ліфти з голосом першого у світі космонавта Юрія Гагаріна.
Перед початком руху в динаміках ліфта голос Гагаріна вимовлятиме – Поїхали!
Пристрій оснастять дзеркалом, поручнем, багатобарвним дисплеєм і мовним інформатором. Під час руху в ньому гратиме музика.
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Нині виготовили перший зразок і встановили на самому заводі.
До кінця поточного року на підприємстві планують виготовляти 50 ліфтів на місяць. Планують виготовляти пристрої у двох комплектаціях – простій і люксовій.
Тим часом в Америці
Американська компанія Ілона Маска SpaceX запустила ракету Falcon 9 на МКС з двома астронавтами.
Після запуску Маск пригадав голові Роскосмосу Дмитру Рогозіну слова про те, що санкції проти Росії, залишать США без російських ракет і космонавтів доведеться доставляти на МКС ”на батуті”.
– Батут працює, – коротко відповів американець.
США останні дев’ять років відправляли астронавтів на орбіту на російських ракетах Союз. Відповідно до контракту з Роскосмосом, у 2020 році кожен запуск коштував $90 млн. SpaceX втер носа росіянам та знизив ціну до $55 млн.
Джерело: Усть-Катавський вагонобудівний завод