На тлі протестів в США проти расизму і жорстокості поліції з’явилося таке поняття як лутери.
Так називають людей, які вриваються в закриті магазини і бари, грабують їх і знищують чуже майно. Слово мародерство означає же, захоплення армією чужої країни і її пограбування.
Для вираження нового сенсу того, що відбувається придумали looting. Слово лут у геймерів означає внутрішньоігрові цінності, які вони отримують після гри.
Слово лутінг з’явилося відносно недавно, це американізм.
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У США мародерство називають лутінгом. 29 травня президент США Дональд Трамп написав гнівний пост у Twitter: Коли починається мародерство, починається стрілянина.
Однак після звинувачень у расизмі на адресу Трампа, він сказав, що не знає, звідки з’явилася ця фраза.
Через протести в США в Вашингтоні продовжили комендантську годину, яка діятиме з 23.00 середи, 3 червня, до 06:00 четверга за місцевим часом.
У США протести розпочалися через прояв поліцейської жорстокості, яка призвела до смерті людини. Протестувальники вже близько тижня висловлюють своє невдоволення не зважаючи на спалах коронавірусу в Сполучених Штатах.