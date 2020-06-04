На тлі протестів в США проти расизму і жорстокості поліції з’явилося таке поняття як лутери.

Так називають людей, які вриваються в закриті магазини і бари, грабують їх і знищують чуже майно. Слово мародерство означає же, захоплення армією чужої країни і її пограбування.

Для вираження нового сенсу того, що відбувається придумали looting. Слово лут у геймерів означає внутрішньоігрові цінності, які вони отримують після гри.

Слово лутінг з’явилося відносно недавно, це американізм.

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У США мародерство називають лутінгом. 29 травня президент США Дональд Трамп написав гнівний пост у Twitter: Коли починається мародерство, починається стрілянина.

Однак після звинувачень у расизмі на адресу Трампа, він сказав, що не знає, звідки з’явилася ця фраза.

Через протести в США в Вашингтоні продовжили комендантську годину, яка діятиме з 23.00 середи, 3 червня, до 06:00 четверга за місцевим часом.

У США протести розпочалися через прояв поліцейської жорстокості, яка призвела до смерті людини. Протестувальники вже близько тижня висловлюють своє невдоволення не зважаючи на спалах коронавірусу в Сполучених Штатах.