Статистика коронавірусу в світі на 4 червня підтверджує 6 511 668 випадків зараження Covid-19. За минулу добу кількість хворих зросла більш ніж 130 тис. осіб.
Від ускладнень коронавірусу померли 385 991 людина. За добу приріст смертей склав майже 6 тис.осіб.
Вилікуватися від коронавірусу змогли 3 170 532 осіб. Це понад 140 тис.пацієнтів за добу.
Таким чином, кількість тих, хто одужав перевищує кількість нових хворих на майже 20 тис.
Найбільший приріст нових випадків фіксується в Бразилії, але перше місце за кількістю інфікованих вже тривалий час займає США.
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Країни, в яких найбільше хворих на Covid-19:
- США – 1 851 520;
- Бразилія – 584 016;
- Росія – 431 715;
- Велика Британія – 281 270;
- Іспанія – 240 326.
Країни, в яких найбільше хворих на Covid-19:
- Бразилія – 27 312;
- США – 20 578;
- Індія – 9 633;
- Росія – 8 536;
- Чилі – 4 942.
Країни, в яких найбільше смертей від Covid-19:
- США – 107 175;
- Велика Британія – 39 811;
- Італія – 33 601;
- Бразилія – 32 548;
- Франція – 29 024.
4 червня Україна перемістилася на 36 місце з 37. 3 червня було зафіксовано 24 822 випадки, а за добу приріст склав – 483. Це стало різким стрибком після дводенного зниження кількості хворих.
Країни, які послабили карантин
З 8 червня Бельгія послаблює карантин, а з 15 червня відкриває свої кордони для туристів з Євросоюзу і країн Шенгенської зони.
Екскурсії, а також роботу кафе і ресторанів планують дозволити з 8 червня.
З 3 червня в Італії дозволили Внутрішній туризм. Країна готується до подальшого пом’якшення карантину.
Кіпр готується приймати туристів. Тут з 9 червня почнуть працювати торгові центри, аеропорти, бари і ресторани, внутрішні зони відпочинку готелів і кінотеатри під відкритим небом.
3 червня коронавірус у світі був виявлений у 6 378 239 осіб, а за добу майже у 110 тис.померло 380 250 осіб, а видужали від коронавірусу 3 023 638.