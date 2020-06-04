Про техногенну катастрофу у Норильську РФ, де 21 тис. т нафтопродуктів компанії Норнікель залила місцеві річки і узбережжя Карського моря, президент країни Володимир Путін дізнався лише через шість днів.

Місцеві ограни влади боялися повідомити господарю Кремля про надзвичайну ситуацію, яку вже у мережі охрестили “малим Чорнобилем”. Затримка з інформуванням не на жарт розгнівала Путіна.

– Ну, і що, далі будемо дізнаватися про надзвичайні ситуації з соціальних мереж? Чи у вас зі здоров’ям не все в порядку? – заявив Володимир Путін під час відчитування директора Норильсько-Таймирської енергетичної компанії Сергія Ліпіна.

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Російські рятувальники дізналися про подію та почали ліквідовувати її наслідки майже одразу. Оперативно вони повідомили про неї очільників Норнікеля, а також губернатору Красноярського краю й міністра надзвичайних справ. Ті ж замовчали інформацію.

Не повідомлялося одразу і про причини катастрофи: через потепління розійшлися підпірки резервуару, які були вбиті у вічну мерзлоту і утримували нафтопродукти.

Катастрофа у Норильську сталася 30 травня вранці.

15 тис. т нафтопродуктів вилилися на землю і просочилися у ґрунт, ще 6 тис. т потрапили у річку Амбарна, її притоку Далдикан, озера Пясіно, а також до Карського моря.

Росії знадобляться десятиліття, щоб ліквідувати наслідки надзвичайної ситуації. Катастрофа та ситуація з її замовчуванням може негативно вплинути на рейтинг Путіна.

Джерело: Gazeta Wyborcza