Напад на початкову школу у Китаї: 39 поранених, переважно – діти

У Китаї чоловік скоїв напад на початкову школу. Як наслідок, 39 осіб, переважно діти, дістали ножові поранення.

– Тридцять дев’ять осіб, серед них і співробітники, дістали поранення внаслідок нападу із застосуванням ножа в початковій школі центру округу Ванфу, район Південного Китаю, близько 08.30 у четвер, – зазначено в повідомленні.

На місце події відправили вісім карет швидкої допомоги, поранених учнів та персонал доправили до місцевих лікарень.

Читайте: Зґвалтувати і забили до смерті: сім’я в Пакистані вбила 8-річну служницю через папуг

Травм, небезпечних для життя, ніхто не отримав.

Поліція вже затримала підозрюваного. Ним виявився 50-річний охоронець школи.

Схожий масштабний напад стався в Японії. Там чоловік напав та вбив 19 мешканців установи для людей з обмеженими розумовими можливостями. Згодом зловмисника засудили до страти.

Джерело: Global Times