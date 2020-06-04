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Протести в США: Трамп не планує залучати військових для розгону демонстрантів

Президент США Дональд Трамп поки не бачить необхідності залучати військових для придушення протестів у країні.

За його словами, все залежатиме від ситуації, проте поки такої необхідності немає.

На тлі протестів в США Трамп раніше заявляв, що може залучити військових для розгону демонстрантів.

ЧитайтеАдвокат назвав вбивство Джорджа Флойда навмисним

Протести в США почалися 25 травня в Міннесоті. Під час затримання поліцейські застосували задушливий прийом до американця Джорджа Флойда, після чого він помер в реанімації.

Екс-поліцейському Дереку Шовіну, якого звинувачують у вбивстві другого ступеня, загрожує 40 років в’язниці. Спочатку його звинувачували у вбивстві третього ступеня.

Іншим поліцейським, які причетні до вбивства, також пред’явили звинувачення.

Спочатку в США люди виходили на мирні протести, однак уже через кілька днів вони переросли в масові заворушення.

1 червня Дональд Трамп звернувся до американців, щоб ті припинили протести. Для контролю вулиць він ввів війська.

Джерело: CBC

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