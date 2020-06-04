Росія не приєднається до G7, поки не поверне Крим Україні – уряд ФРН

Уряд Німеччини не бачить жодних підстав для повернення Росії у групу G7, бо Москва досі окупує український Крим.

З такою заявою у середу виступив речник німецького уряду Штеффен Зайберт.

– Спеціально щодо Росії з 2014 року діє рішення, що замість тогочасного формату G8 зустрічі проводяться у форматі G7 до подальшого повідомлення. І підстава для цього рішення зберігається, тому що воно було ухвалене на підставі анексії Криму, що суперечить міжнародному праву, а анексія триває, – заявив Зайберт.

Він додав, що рішення щодо дати проведення саміту та запрошення гостей є у компетенції США.

– Якщо ж хотілось би змінити формат G7, це було б можливо тільки при одностайному рішенні G7, – додав речник.

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Президент США Дональд Трамп, який цього року приймає саміт G7, вирішив перенести зустріч з червня на вереснь.

Також Трамп виступає за запрошення Росії на саміт Великої сімки. Вважає, що на G7 вдасться домовитися про ядерний пакт.

Джерело: Handelsblatt