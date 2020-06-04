Для виробництва вакцини від коронавірусу адміністрація Трампа обрала п’ять потенційних компаній.
Це важливий крок у зусиллях Білого дому щодо виконання обіцянки вакцинувати більшість американців до кінця 2020 року.
В уряді мають намір визначити переможця, який представить найбільш перспективний проект. Також будуть забезпечені умови для розробки, а в подальшому – вакцини поширять в США.
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Потенційними розробниками вакцини в США є такі п’ять компаній:
- Moderna;
- Оксфордський університет спільно з AstraZeneca;
- Johnson & Johnson;
- Merck;
- Pfizer.
У кожної з компаній свій підхід. Президент США Дональд Трамп хоче показати високий результат, особливо перед виборами в розпал національних потрясінь.
Однак багато американців вважають мету Трампа зробити вакцину до початку наступного року занадто оптимістичною. Розробка вакцин займає тривалий час, раніше рекорд був – чотири роки.
Коронавірус в США
Станом на 4 червня коронавірус в США підтвердився у 1 851 520 осіб. Майже весь період пандемії країна займає першу позицію в світі за кількістю хворих.
Вірус змогли подолати 479 258 осіб. Найбільша кількість тих, хто одужав, фіксується в Нью-Йорку, де вилікувалися 66 502 особи.
Від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 107 175 осіб.
У зв’язку з пандемією в США збільшився рівень безробіття на рекордному рівні, багато людей залишилися без роботи і страховки.
Водночас США призупиняють відносини з ВООЗ. Трамп звинуватив організацію у тому, що Китай і далі ухиляється від відповідальності за створення умов для світової пандемії Covid-19.
Джерело: The New York Times