Для виробництва вакцини від коронавірусу адміністрація Трампа обрала п’ять потенційних компаній.

Це важливий крок у зусиллях Білого дому щодо виконання обіцянки вакцинувати більшість американців до кінця 2020 року.

В уряді мають намір визначити переможця, який представить найбільш перспективний проект. Також будуть забезпечені умови для розробки, а в подальшому – вакцини поширять в США.

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Потенційними розробниками вакцини в США є такі п’ять компаній:

Moderna;

Оксфордський університет спільно з AstraZeneca;

Johnson & Johnson;

Merck;

Pfizer.

У кожної з компаній свій підхід. Президент США Дональд Трамп хоче показати високий результат, особливо перед виборами в розпал національних потрясінь.

Однак багато американців вважають мету Трампа зробити вакцину до початку наступного року занадто оптимістичною. Розробка вакцин займає тривалий час, раніше рекорд був – чотири роки.

Коронавірус в США

Станом на 4 червня коронавірус в США підтвердився у 1 851 520 осіб. Майже весь період пандемії країна займає першу позицію в світі за кількістю хворих.

Вірус змогли подолати 479 258 осіб. Найбільша кількість тих, хто одужав, фіксується в Нью-Йорку, де вилікувалися 66 502 особи.

Від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 107 175 осіб.

У зв’язку з пандемією в США збільшився рівень безробіття на рекордному рівні, багато людей залишилися без роботи і страховки.

Водночас США призупиняють відносини з ВООЗ. Трамп звинуватив організацію у тому, що Китай і далі ухиляється від відповідальності за створення умов для світової пандемії Covid-19.

Джерело: The New York Times