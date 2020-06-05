Станом на ранок 5 червня у світі на коронавірус захворіли 6 632 985 людей. За минулу добу кількість хворих зросла на понад 121 тис.

Від ускладнень, викликаних Сovid-19, померло 391 136 хворих, за минулу добу – понад 5 тис. нових летальних випадків.

Від початку пандемії побороли недугу вже 2 869 963 пацієнти.

5 країн з найбільшою кількістю хворих на Covid-19:

США – 1 872 660;

Бразилія – 614 941;

Росія – 440 538;

Велика Британія – 283 079;

Іспанія – 240 660.

Країни, у яких зафіксували найбільшу кількість смертей від коронавірусу:

США – 108 211;

Велика Британія – 39 987;

Італія – 34 021;

Бразилія – 33 689;

Франція – 29 068.

Україна за кількістю хворих у світі посідає 35 місце. Станом на 4 червня зафіксували 25 510 випадків. У світовому рейтингу вона розмістилася між Індонезією та Ірландією.

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Країни, у яких послабили карантин

Офіційно про подолання пандемії коронавірусу повідомила Чорногорія. Вона стала першою країною в Європі, яка це зробила. За останні 28 днів тут не зафіксували жодного нового випадку інфікування, а всі хворі вже одужали.

Туреччина вже з червня відкриє авіасполучення з 70 країнами світу. Але для України, Китаю, Молдови, Узбекистану, Канади і Швеції країна відриває кордони з 1 липня.

Скасовує обов’язковий карантин для туристів з 1 липня Іспанія. Австрія готується відкрити туристичний сезон влітку тільки для відпочивальників з тих країн, де сприятлива епідеміологічна ситуація.

Бельгія послаблює карантин з 8 червня, а з 15 червня відкриває свої кордони для туристів з Євросоюзу і країн Шенгенської зони.

Для порівняння, 4 червня коронавірус у світі виявили у 6 511 668 людей. Антирейтинг за кількістю хворих та померлих продовжують очолювати США.