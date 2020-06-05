Ці плітки розпалюють ворожнечу: Гейтс про звинувачення у чипізації через вакцину

У конспірологічній теорії змови про чипізацію людства за допомогою вакцини від Covid-19 найбільшу загрозу становить існування самих ідей.

У майбутньому подібні висловлювання можуть загрожувати процесу вакцинації. Таку думку висловив Білл Гейтс, коментуючи звинувачення на свою адресу у бажанні чипувати людей.

– Якщо подивитися на всі ці плітки і антинаукові вислови, які існують, то так – це призводить до розпалювання ворожнечі між людьми, – додав він.

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На думку засновника Microsoft, коли нарешті з’явиться вакцина, то потрібно буде зробити все, щоб близько 80% населення отримало доступ до неї.

Але якщо люди думатимуть, що це афера або що вакцини шкідливі, то відмовлятимуться від вакцинації, і хвороба продовжить вбивати.

Білл Гейтс і конспірологічні теорії змови

Прихильники однієї із конспірологічних теорій звинувачують главу Microsoft у тому, що він хоче поневолити людство. Зробити це він, начебто, планує за допомогою вакцинації, вжививши кожному чипи.

Зокрема, прихильники цієї теорії переконані, що вакцина вб’є від 15% до 95% населення. А за тими, кому вдасться вижити, встановлять контроль за допомогою мікрочипів і мережі 5G.

Дехто навіть поширює чутки, що саме Білл Гейтс створив коронавірус, щоб отримати вигоду від пандемії.

Джерело: ВВС