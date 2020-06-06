Станом на ранок 6 червня у світі на коронавірус захворіли 6 850 598 людей. За минулу добу кількість інфікованих збільшилася на 217 612 осіб.
Від ускладнень, викликаних Сovid-19, померло 398 244 хворих, за минулу добу – понад 7 тис. нових летальних випадків.
Від початку пандемії побороли недугу вже 3 351 249 пацієнтів.
5 країн з найбільшою кількістю інфікованих Covid-19:
- США – 1 965 708;
- Бразилія – 646 006;
- Росія – 449 834;
- Іспанія – 288 058;
- Велика Британія – 283 311.
Країни, у яких зафіксували найбільшу кількість смертей від коронавірусу:
- США – 111 390;
- Велика Британія – 40 261;
- Бразилія – 35 047;
- Італія – 343 774;
- Франція – 29 111.
Україна за кількістю хворих у світі посідає 35 місце. Станом на 6 червня зафіксували 25 964 випадків.
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Країни, у яких послабили карантин
Міністри внутрішніх справ країн-членів Європейського Союзу ухвалили рішення продовжити заборону на в’їзд іноземців до ЄС щонайменше до липня.
З 1 липня Греція відкриє кордони для українців, якщо в країні не зростатиме кількість хворих коронавірусом.
До такого рішення після переговорів прийшли міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і глава МЗС Греції Нікос Дендіас.
Кордони будуть відкриті за умови стабілізації епідеміологічної ситуації в двох країнах.
Для порівняння, 5 червня коронавірус у світі виявили у 6 632 985 людей. Антирейтинг за кількістю хворих та померлих продовжують очолювати США.